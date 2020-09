Regno Unito: Johnson, modo migliore per evitare trasmissione virus è isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo migliore per combattere il coronavirus è che tutti seguano le regole e si isolino se corrono il rischio di trasmetterlo. È quanto affermato dal primo ministro britannico, Boris Johnson, citato in un comunicato. “Le persone che scelgono di ignorare le regole dovranno affrontare multe significative. Dobbiamo fare tutto il possibile per controllare la diffusione di questo virus, per evitare che le persone più vulnerabili vengano infettate e per proteggere il Sistema sanitario nazionale (Nhs) e salvare vite umane”, ha detto il primo ministro britannico. “Sebbene la maggior parte delle persone stia facendo del proprio meglio per rispettare le regole, non voglio vedere una situazione in cui le persone non si sentano finanziariamente in grado di autoisolarsi. Per questo motivo stiamo introducendo anche un nuovo sussidio di 500 sterline (545,4 euro) per le persone a basso reddito cui il sistema di tracciamento dell’Nhs chiede di rimanere a casa per aiutare a fermare la diffusione del virus”, ha spiegato Johnson. (Rel)