Croazia: terremoto di magnitudo 4.2 in Dalmazia

- Dopo alcune scosse di bassa entità nei giorni scorsi, la Croazia è stata colpita da un terremoto più forte, questa volta in Dalmazia, nei pressi di Gracac. Come riporta Index.hr, domenica, intorno alle 12:55, a Gracac si è verificato un terremoto di magnitudo 4.2 che è stato avvertito in tutta la Dalmazia. Il terremoto è stato registrato 88 chilometri a nord-ovest di Spalato, 12 chilometri a sud-ovest di Gracac e 51 chilometri a est di Zara a una profondità di 10 chilometri. Nonostante la forza della scossa, non si sono registrati danni o vittime a causa del sisma. (Seb)