Argentina: coronavirus, percentuale casi in area Buenos Aires scende a 49,2 per cento del totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute dell’Argentina ha riferito oggi altri 110 decessi per coronavirus, che hanno fatto salire il totale a 12.909. Nella provincia Tucuman sono morte 35 persone, pari al 31 per cento dei deceduti delle ultime 24 ore. Il tasso di letalità è del 2,11 per cento quello di mortalità è di 282 persone per milione di abitanti. I contagi, invece, sono arrivati a 622.934, ma le persone attualmente positive sono 121.794 mentre quelle guarite sono 488.231. Ieri sono stati effettuati 21.093 test che hanno portato il totale a 1.729.040. La sottosegretaria alla Salute Carla Vizzotti ha sottolineato che per la prima volta l’area metropolitana di Buenos Aires (Amba) detiene una percentuale di casi inferiore a quella del resto del paese: 50,8 per cento contro 49,2 per cento. All’interno della capitale, ha precisato il quotidiano “Clarin”, la trasmissione del virus si concentra in nove quartieri: Flores, Balvanera, Villa Lugano, Palermo, Barracas, Almagro, Caballito, Retiro e Recoleta, in quest’ordine. (segue) (Abu)