Referendum: assessore Roma ad Anzaldi, informazioni false, procedure elettorali regolari

- L'assessore di Roma Capitale al Personale, anagrafe e stato civile, servizi demografici ed elettorali, Antonio De Santis, in una nota risponde al parlamentare di Italia viva, Michele Anzaldi. "Michele Anzaldi coglie ogni occasione possibile per lucrare politicamente sulla pelle dei cittadini. Lo fa anche a costo di mentire - spiega De Santis - diffondendo false informazioni e generando così panico immotivato tra i cittadini. Tutto ciò persino durante un appuntamento come l'esercizio democratico del voto che si sta svolgendo nonostante le complessità causate dal Covid. Il portale di Roma Capitale fornisce tutte le informazioni e le indicazioni necessarie, con un articolato livello di dettaglio per i cittadini. Le procedure elettorali si stanno svolgendo regolarmente, grazie al lavoro di dipendenti, cittadini e agenti della Polizia locale. Ma Anzaldi preferisce offenderli, tratteggiando scenari del tutto inventati pur di ritagliarsi qualche secondo di protagonismo". (Rer)