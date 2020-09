Rossanda: Fassino (Pd), la voce autorevole della sinistra critica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rossana Rossanda è stata la voce più autorevole e riconosciuta di una sinistra critica, spesso minoritaria, ma non per questo meno utile alla ricerca del modo migliore per rappresentare i valori di giustizia, pace, solidarietà e democrazia. Così in una nota Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati. "Spesso le nostre opinioni divergevano, ma ho sempre considerato il pensiero di Rossana una sollecitazione feconda di cui tenere conto”, ha detto. (Com)