Coronavirus: in Lombardia 211 nuovi casi, decessi +5

- In Lombardia sono 211, di cui 25 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico, i nuovi casi positivi al coronavirus a fronte di 14.926 tamponi effettuati. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino sull’andamento della pandemia. Da ieri sono cinque i nuovi decessi registrati che portano il totale a 16.922. Crescono di due unità i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali lombardi (totale 38) mentre calano i pazienti ricoverati non in terapia intensiva (-7, totale 264). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria i guariti/dimessi sono complessivamente 78.829 (+134 da ieri), di cui 1.464 dimessi e 77.365 guariti. (Rem)