- In provincia di Milano sono 81, di cui 46 a Milano città, i nuovi contagiati al coronavirus. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino sull’andamento della pandemia. L’area del capoluogo lombardo è seguita da Brescia +30, Monza Brianza +21, Bergamo +20, Pavia +17, Varese +16, Como +9, Mantova +5, Lecco +5, Sondrio +4 e Lodi +1. Da ieri sono zero i nuovi contagi in provincia da Cremona.(Rem)