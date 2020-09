Egitto: passo indietro di al Wafd su uscita da coalizione pro-Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Al Wafd, il più antico partito d'Egitto, ha ritirato la decisione di uscire da una coalizione a favore del presidente Abdelfattah al Sisi in vista delle elezioni per la Camera dei rappresentanti. Lo riferiscono media locali. Battezzata "Per il bene dell'Egitto", la lista include altri 16 partiti ed è guidata dal filogovernativo Mustaqbal Watan. Il consiglio superiore di Al Wafd ha votato a favore dell'adesione alla coalizione due giorni dopo avere annunciato il ritiro dalla stessa. La coalizione concorrerà per circa 284 seggi riservati ai partiti a lista chiusa. Un tempo il partito più forte del paese, Al Wafd sta attraversando tempi duri dopo non essersi aggiudicato neppure un seggio nelle elezioni per il primo Senato del paese, e ciò malgrado avere 24 candidati. Ha ottenuto sei seggi al Senato solamente grazie all'adesione alla lista elettorale capeggiata da Mustaqbal Watan, che si è aggiudicato 100 senatori. Dal 17 al 26 settembre è aperta la finestra per sottoporre le candidature per la Camera dei rappresentanti, le elezioni per la quale avverranno in due fasi il 21 ottobre e l'8 dicembre. A essere in gioco sono 568 seggi, mentre altri 28 sono di nomina presidenziale. La legge elettorale prescrive che il 25 per cento dei seggi totali sia riservato a donne. (Cae)