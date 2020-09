Egitto: miinistro degli Esteri Shoukry riceve inviato Onu in LIbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto Jan Kubis, inviato speciale delle Nazioni unite in Libano. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri egiziano. I due hanno discusso gli sviluppi in Libano e i mezzi per continuare a sostenere il paese, Shoukry ha confermato la ferma posizione dell'Egitto a sostegno della sicurezza e della stabilità del Libano, dicendosi fiducioso nella capacità dei libanesi di superare le sfide causate dall'esplosione del 4 agosto e riferendosi alla propria recente visita a Beirut. Da parte sua, Kubis ha comunicato a Shoukry la propria visione degli sviluppi in Libano e il bisogno di sforzi per rispondere a necessità e aspirazioni dei libanesi. Kubis ha espresso apprezzamento per il ruolo egiziano nella preservazione del Libano e della regione. (Cae)