Difesa: Tofalo (M5s), Porta Pia momento importante della storia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secolo e mezzo fa i nostri fanti, bersaglieri ed artiglieri furono i protagonisti della Breccia di Porta Pia, pietra miliare della storia dell'unità d'Italia: è stata un'emozione fortissima condividere oggi questo momento con loro. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo, a margine della celebrazione dell’anniversario. “Purtroppo a causa dell'emergenza Covid-19 questa importante data per Roma e l'Italia tutta si è svolta in forma ridotta a fronte dei grandi festeggiamenti previsti: grazie alle Associazioni nazionali dei bersaglieri, degli artiglieri e del fante, a cui rivolgo il mio più grande riconoscimento per il lavoro che hanno portato avanti, in collaborazione con l'Esercito italiano, con straordinario impegno e dedizione ispirandosi a quei valori comuni a tutti i nostri uomini e donne con le stellette", ha detto. (Com)