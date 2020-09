Uzbekistan: coronavirus, morto il vicepremier Barnoev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uktam Barnoev, vice primo ministro dell’Uzbekistan responsabile dello sviluppo del settore agricolo e alimentare, è morto oggi all’età di 56 anni per complicazioni da Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. Aveva assunto il ruolo lo scorso 27 febbraio, dopo aver governato dal dicembre del 2016 la regione di Bukhara. A fine luglio è stato reso noto che era stato contagiato dal coronavirus e che era ricoverato nella clinica privata Akfa Medline di Tashkent, ma secondo fonti ascoltate dal sito di informazione “Kun.uz” era in cura in Germania.(Res)