Afghanistan: testimoni in loco, 24 uccisi in attacco aereo governativo contro talebani nel nord

- Attacchi aerei governativi avrebbero ucciso almeno 24 civili nel nord dell'Afghanistan. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News" citando testimoni in loco. Ieri, il governo di Kabul ha annunciato di avere ucciso trenta combattenti talebani in un raid aereo sul villaggio di Sayed Ramazan, nella provincia di Kunduz, pur affermando che un indagine era in corso su accuse che alcuni civili figurassero tra gli uccisi. Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha condannato l'attacco governativo dichiarando che alcuna operazione militare talebana era in corso nell'area nel momento dell'azione. Quest'ultma è avvenuta proprio mentre rappresentanti talebani e governativi si stanno riunendo per la prima volta in Qatar in colloqui sotto l'egida degli Stati Uniti per discutere il futuro dell'Afghanistan e porre fine a decenni di guerra. Sempre ieri, almeno sei razzi sono stati lanciati verso una base Nato nella provincia meridionale di Kandahar senza che causassero vittime.(Res)