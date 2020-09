Rossanda: Provenzano, nel suo essere figlia del proprio tempo ha insegnato che non è mai troppo tardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rossana Rossanda ci ha lasciato oggi a 96 anni, dopo una vita intensa, piena di battaglie, piena di politica: nel suo libro più famoso, che per una di quelle magie di cui è capace solo la letteratura la rese nota anche a generazioni anagraficamente e politicamente lontanissime da lei, si definiva "una ragazza del secolo scorso", e mai descrizione fu più azzeccata. Lo scrive su Facebook il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Peppe Provenzano. “La vicenda biografica e civile di Rossana Rossanda non può essere scissa dal tormento del Novecento e proprio lei, che ne vide gli inizi, i drammi, i successi e la fine, fu una delle voci più originali del panorama politico e culturale italiano: la scoperta dell'impegno con la Resistenza, ancora ragazza, poi il Partito nuovo con Togliatti, il Pci della ricostruzione, la polemica con Natta e Berlinguer, il Manifesto, la riflessione culturale. In Rossana Rossanda si fondevano il gusto per l'azione del dirigente politico e il dubbio eterno dell'intellettuale”; ha scritto. “Ci mancherà, insieme ai tanti che hanno costruito la grande storia della sinistra italiana e di questo paese, perché nel suo essere con orgoglio una figlia del proprio tempo ci ha saputo insegnare che non è mai troppo tardi, a venti o novant'anni, per provare a costruire un mondo migliore e più giusto: qualunque sia il secolo che abbiamo in sorte di vivere”, ha aggiunto. (Rin)