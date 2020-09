Germania: sindacato dei Verdi annuncia scioperi "di avvertimento" nel settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei Verdi ha annunciato nuovi scioperi “di avvertimento” nel settore pubblico visto il fallimento delle trattative con il governo. Secondo quanto riferito dalla direzione del sindacato a Potsdam, i primi scioperi potrebbero avvenire già martedì anche se non è chiaro in quali settori. Frank Werneke, presidente del sindacato dei Verdi, “i datori di lavoro hanno alzato un muro nei primi due round di colloqui”, senza mostrare alcun segno di rispetto o apprezzamento nei confronti dei dipendenti. "Ciò significa che gli scioperi di avvertimento sono inevitabili", ha detto il leader sindacale. Le parti negoziali sono ancora molto distanti sui punti chiave. Werneke ha definito come "scandaloso" il fatto che l'armonizzazione fra est e ovest dell'orario di lavoro richiesta dai sindacati verrà attuata solo nel 2025. “I datori di lavoro stanno esacerbando il conflitto. La risposta ora arriverà dalle fabbriche”, ha detto Werneke. I sindacati chiedono un aumento dei salari del 4,8 per cento, pari a circa 150 euro in più al mese. Il terzo round di colloqui con le parti sociali si terrà i prossimi 22 e 23 ottobre. (Geb)