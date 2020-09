© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci ha insegnato che bisogna combattere per ciò in cui si crede senza mai rassegnarsi all’esistente: tutta la sua passione e la sua intelligenza per un mondo radicalmente diverso e migliore. Grazie Rossana. Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico Andrea Orlando, commentando la scomparsa di Rossana Rossanda. (Rin)