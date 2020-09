Hong Kong: familiari 12 arrestati in Cina chiedono l’assistenza dei legali di loro nomina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari di alcuni dei 12 residenti di Hong Kong arrestati in mare il mese scorso dalle autorità della Cina continentale si sono rivolti oggi alla polizia di Hong Kong per chiedere che i loro congiunti possano incontrare gli avvocati scelti dalle famiglie e i parenti e che la Regione amministrativa speciale si attivi per ottenere informazioni dalle autorità cinesi continentali. Le richieste sono contenute in un comunicato letto fuori dal quartier generale della polizia dall’attivista Owen Chow Ka-shing, che ha assistito le famiglie. Secondo quanto dichiarato, finora i legali nominati dalle famiglie non sono stati autorizzati a incontrare i detenuti e le condizioni delle persone arrestate sono note solo alle autorità cinesi. Per questo i familiari hanno sollecitato le autorità di Hong Kong a inviare rappresentanti e a chiedere l’accesso a documenti di interesse tra i quali i dati radar. (segue) (Cip)