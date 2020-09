Hong Kong: familiari 12 arrestati in Cina chiedono l’assistenza dei legali di loro nomina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il segretario alla Sicurezza di Hong Kong, John Lee Ka-chiu, ha dichiarato che le 12 persone sono tutte in buona salute e hanno scelto ciascuna due avvocati da un elenco fornito dalle autorità cinesi, precisando che le procedure legali nella Cina continentale sono diverse da quelle dell’ex colonia britannica. Lee ha detto di non poter inviare funzionari. Il legislatore Eddie Chu Hoi-dick, membro del Consiglio legislativo, ha criticato Lee per il mancato aiuto alle famiglie dei detenuti. I 12, undici uomini e una donna di età comprese tra 16 e 33 anni, sono considerati attivisti democratici. Sono stati intercettati dalla guardia costiera del Guangdong il 23 agosto su una imbarcazione diretta a Taiwan e si trovano in un centro di detenzione nel distretto Yantian di Shenzhen. (segue) (Cip)