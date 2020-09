Hong Kong: familiari 12 arrestati in Cina chiedono l’assistenza dei legali di loro nomina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong ha rifiutato di interferire, sostenendo che il caso è di competenza della Cina continentale e che questi individui sarebbero “separatisti”. “Il reato in questione rientra nella giurisdizione della Cina continentale, e il governo della regione amministrativa speciale rispetta e non interferirà con le azioni delle forze dell’ordine”, ha spiegato il governo di Hong Kong in un comunicato del 13 settembre. Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha poi aggiunto che le 12 persone non sono “attivisti pro-democrazia oppressi” e che dieci di loro erano stati accusati di reati quali produzione o possesso di esplosivi, incendio doloso, sommosse, aggressione alla polizia o possesso di armi. (Cip)