Coronavirus: Labriola (FI), Taranto sia candidata per Global Health Summit

- Il Global Health Summit si terrà per la prima volta in Italia nel 2021 e già molte città si stanno proponendo per ospitare questo importante appuntamento: Sala propone Milano e Bergamo, che per prime hanno dovuto combattere la pandemia, ma io credo che il Sud non possa autoescludersi. Così in una nota la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola. “Il prossimo presidente della Regione Puglia dovrebbe candidare Taranto, come città simbolo delle ripercussioni ambientali e sanitarie della pessima conduzione dell'ex Ilva: si tratterebbe di un momento storico per la città e per la regione, e la città ha tutte le carte in regola per candidarsi”, ha detto, invitando le istituzioni locali a mostrarsi unite in questa sfida. (Com)