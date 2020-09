Francia: governatore Bertrand, investire nell'impianto di Bridgestone di Bethune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia dovrebbe investire nell’impianto di pneumatici Bridgestone di Bethune che rischia di chiudere. Lo ha detto Xavier Bertrand, governatore della regione dell’Alta Francia che si prevede potrebbe correre contro il presidente Emmanuel Macron alle elezioni del 2022. Bertrand ha detto all’emittente radiofonica “Europe 1” che "deve essere fatto tutto il possibile" per evitare una chiusura, invocando il precedente del 2013 in cui l'Italia ha investito in un impianto Bridgestone per evitare la chiusura, riuscendo a salvare il 60 per cento dei posti di lavoro. Mercoledì scorso il produttore di pneumatici giapponese ha annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Bethune, che impiega 863 lavoratori nella regione settentrionale di Bertrand, suscitando la rapida condanna del governo. La ministra del Lavoro Elisabeth Borne dovrebbe visitare la fabbrica domani. (Frp)