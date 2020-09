Usa-Lituania: coordinatore antiterrorismo Sales domani a Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore per l'antiterrorismo del dipartimento di Stato Usa, l'ambasciatore Nathan A. Sales si recherà in Lituania domani, lunedì 21 settembre, per incontri con il vice ministro degli Esteri, il vice ministro dell'Interno, i consiglieri presidenziali per la sicurezza nazionale e la politica estera. Secondo quanto riferisce una nota, Sales si congratulerà con la Lituania per le sue recenti azioni contro il movimento libanese Hezbollah, recentemente iscritto nella lista delle organizzazioni terroristiche. L'ambasciatore Sales parteciperà anche a una teleconferenza video con alti funzionari governativi di Lituania, Lettonia ed Estonia per discutere degli sforzi condivisi contro Hezbollah. L'ambasciatore Sales incontrerà i rappresentanti della comunità ebraica lituana per discutere della lotta all'antisemitismo e incontrerà anche membri della società civile bielorussa per discutere di come gli Stati Uniti possono sostenere la richiesta del popolo bielorusso di elezioni libere ed eque e di porre fine alla violenta repressione post-elettorale delle autorità di Minsk. (Nys)