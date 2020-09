Libano: due corpi ripescati al largo di Zouk e Sarafand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due corpi sono stati ripescati dalla protezione civile al largo di Zouk, nel governatorato del Monte Libano, e di Sarafand, nella provincia di Sidone. Lo riferisce il quotidiano francofono "L'Orient Le Jour". Non è chiaro se si tratti di cadaveri di persone annegate nel tentativo di raggiungere illegalmente Cipro. Ieri, il cadavere di un bambino è stato rinvenuto al largo di Batroun, nel nord del paese. Il bambino si trovava con ogni probabilità a bordo di un'imbarcazione in difficoltà da cui nei giorni scorsi un mezzo della Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) ha tratto in salvo 36 persone mentre tentavano di raggiungere illegalmente le coste cipriote. (Res)