Serbia-Kosovo: capo delegazione serba Djuric, avanti con la comunità di municipi autonomi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha osservato che è estremamente importante che in futuro non vengano introdotte tasse o tariffe da nessuna delle due parti. "È importante per noi. Molte persone lo sottovalutano", ha detto Vucic ricordando che l'accordo stretto il 4 settembre a Washington prevede che Pristina aderisca all'iniziativa denominata Mini Schengen per una libera circolazione di merci, persone, servizi e capitale nella regione dei Balcani occidentali. Altro tema di discussione il 7 settembre a Bruxelles è stato quello degli sfollati e delle persone scomparse, nonché della possibilità di ispezionare tutti gli archivi al fine di indagare su dove si trovino i resti di circa mille albanesi e 530 serbi che attualmente risultano ancora dispersi dopo il conflitto del 1999. Vucic ha poi spiegato che il significato della dichiarazione congiunta, firmata a Bruxelles, è che i colloqui tra Belgrado e Pristina proseguano sotto gli auspici dell'Ue, e che gli accordi raggiunti a Washington possono contribuire al dialogo. Una dichiarazione congiunta pubblicata sul sito della presidenza serba afferma che "in occasione del proseguimento del dialogo tra Belgrado e Pristina sotto gli auspici dell'Unione Europea, il presidente Aleksandar Vucic e il primo ministro (kosovaro) Avdullah Hoti hanno confermato all'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell di dare la massima priorità all'integrazione europea e al proseguimento del dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Ue". (segue) (Seb)