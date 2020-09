Kosovo: ambasciatori Quintetto chiedono rispetto per operato Tribunali speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ambasciate di Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti chiedono al governo e al parlamento del Kosovo di opporsi a qualsiasi tentativo di minare o screditare la missione dei Tribunali speciali del Kosovo (Ksc) e dell'Ufficio del procuratore (Spo), e garantire che possano svolgere la loro missione in linea con la Costituzione. È quanto si legge in una nota diramata dalle ambasciate dei cinque paesi. “In questo contesto, lodiamo sia il presidente del parlamento per aver trasmesso la proposta di un emendamento costituzionale in merito al presidente alla Corte costituzionale dei Tribunali speciali dell'Aia, all'Ufficio del Procuratore speciale per garantire il rispetto dell'autorità dell'Spo e indagare sulla potenziale divulgazione illegale di documenti e informazioni riservate, offrendo assistenza se richiesto”, si legge nella nota. (Alt)