Business news: Kosovo–Serbia, Usa firmano accordo per costruzione autostrada della Pace

- Il Dipartimento dello Sviluppo finanziario internazionale degli Stati Uniti (Dfc) e la Banca importazioni-esportazioni (Exim) hanno firmato una lettera d’intenti per la costruzione di un’autostrada, ribattezzata autostrada della Pace, tra Pristina, capitale del Kosovo, e Nis, città della Serbia. Lo rende noto il Dfc con un comunicato stampa. “Dfc insieme a Exim, si impegna a portare avanti il processo di pace investendo in progetti che creano lavoro e portando corposi benefici economici a entrambi i paesi”, si legge nel comunicato. “L’autostrada della Pace porterà sviluppo economico e integrazione regionale, connettendo Nis e Pristina. Sarà anche un segnale potente della nuova relazione tra i due stati confinanti”, ha detto l’amministratore delegato di Dfc, Adam Boehler. Il progetto si inquadra nel processo di normalizzazione dei rapporti economici tra Serbia e Kosovo, avviato con la firma di un accordo a Washington, lo scorso 4 settembre. Il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, ha salutato come “positiva” la notizia della costruzione dell’autostrada della Pace. (Kop)