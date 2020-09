Kosovo: maxi operazione contro case da gioco clandestine, arrestati 10 agenti di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci agenti di polizia sono stati arrestati in Kosovo durante un'operazione su vasta scala volta a chiudere una serie di case da gioco clandestine. Centinaia di agenti hanno preso parte al raid nel villaggio di Karachevo, al confine con la Serbia. La polizia ha affermato che si tratta della più grande operazione di questo tipo mai eseguita in Kosovo e ha seguito un'indagine durata un anno. Il Kosovo ha vietato il gioco d'azzardo l'anno scorso nel tentativo di contrastare la criminalità. Jetish Maloku, procuratore capo per il distretto orientale di Gjilan, ha detto che la polizia ha arrestato almeno 35 persone con l'accusa di gioco d'azzardo clandestino, prostituzione e traffico di esseri umani, armi e droga. Una decina di queste persone sono agenti della polizia di frontiera che avrebbero favorito i traffici illegali attraverso i confini. (Alt)