- Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha votato per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. L’ex premier, come da prassi per chi si trova in quarantena a causa del Covid-19, ha votato nella sua residenza di Arcore dove si trova in isolamento da quando è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. (Rin)