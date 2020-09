Corea del Sud: coronavirus, misure di distanziamento prorogate fino al 27 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha prorogato di una settimana, fino al 27 settembre, le misure di distanziamento sociale di livello 2, quello intermedio nel sistema di risposta all’emergenza coronavirus, su tutto il territorio nazionale. Le restrizioni comprendono il divieto di riunioni all’aperto con oltre cento persone e di quelle al chiuso con oltre 50 e la chiusura delle spiagge e degli esercizi appartenenti a dodici categorie a rischio, come locali notturni, sale per karaoke, ristoranti a buffet e internet caffè. Oggi i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc) hanno segnalato 82 nuovi contagi, di cui 72 trasmessi localmente. Per la prima volta dal 13 agosto il numero è sceso al di sotto di cento. Il totale è salito a 22.975, con 383 decessi, cinque più di ieri. Le autorità sanitarie hanno esortato alla massima vigilanza, in vista della festa di Chuseok, quest’anno dal 30 settembre al 4 ottobre. La festa, in origine legata al raccolto autunnale, tradizionalmente è l’occasione per viaggi e visite familiari. (segue) (Git)