Corea del Sud: coronavirus, misure di distanziamento prorogate fino al 27 settembre (2)

- Dei casi a trasmissione locale 28 sono stati individuati a Seul, 24 nella provincia di Gyeonggi che la circonda e sei a Busan. Nell’area metropolitana della capitale sono state in vigore fino al 13 settembre misure restrittive rafforzate (livello 2,5). Ora le restrizioni sono le stesse in tutto il paese. Da domani a Seul e nel Gyeonggi gli asili e le scuole elementari, medie e superiori potranno riprendere le attività in presenza, ma con limiti di un terzo degli scolari nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie e di due terzi degli studenti nelle superiori. Nella regione metropolitana, dove vive circa metà della popolazione, di quasi 52 milioni di abitanti, si concentra anche poco meno della metà dei casi: 10.007, il 43,6 per cento. A Seul, che conta circa dieci milioni di abitanti, ne sono stati registrati 4.972, nella provincia di Gyeonggi 4.156 e a Incheon 879. (Git)