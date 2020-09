Fiere: al via da oggi Micam Milano con in mostra oltre 600 marchi settore calzaturiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta oggi l'edizione numero novanta di Micam Milano, il Salone internazionale del settore calzaturiero, in programma fino al 23 settembre 2020, a Fiera Milano Rho, con in mostra le proposte di oltre 600 marchi. "Finalmente si riparte. Abbiamo lavorato intensamente a una manifestazione per molti versi unica nel suo genere, per dare un segno forte al settore che richiedeva ad Assocalzaturifici concretezza, rapidità ed efficienza nel supportare le aziende provate dalla crisi sanitaria", dichiara Siro Badon, presidente di Micam e Assocalzaturifici. "Siamo consapevoli - continua Badon - che soltanto cambiando si può crescere e per questo abbiamo voluto evolvere la manifestazione attraverso Micam digital show, un nuovo canale digitale attivo da ieri, che affianca gli spazi fisici di Micam per aiutare le aziende a incontrare i mercati superando i limiti del momento. Inoltre, abbiamo ancora una volta fatto sistema con le manifestazioni degli altri comparti del fashion e ci presentiamo uniti più che mai per permettere agli operatori e ai buyer tante opportunità in più". Per consentire agli espositori importanti occasioni di business presenti oltre 5000 buyer internazionali, provenienti soprattutto da Italia ed Europa, che Micam ha individuato e contattato per costruire, anche attraverso di loro, una ripartenza concreta e qualificata per il business delle aziende in mostra. (segue) (com)