Fiere: al via da oggi Micam Milano con in mostra oltre 600 marchi settore calzaturiero (2)

- Micam Milano concentra la propria offerta all'interno di cinque padiglioni. La speciale area, denominata Premium, ospita la proposta più esclusiva di Micam e, per la prima volta, anche le proposte di Mipel (fiera internazionale più rappresentativa della pelle e della borsa), con marchi prestigiosi dell'Italia e del Made in Italy, e da TheOneMilano Special, featured by Micam (salone del prêt-à-porter femminile) che vede un'interessante rassegna di proposte creative selezionate.Sempre nel padiglione 1, l'area Micam X, il laboratorio di idee dedicato all'innovazione, offre incontri e iniziative ispirate ai quattro grandi temi lanciati all'edizione di febbraio 2020: Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Heritage & Future. Al Padiglione 3, Wonderland, la particolare piazza ispirata al secondo capitolo della fiaba Micam in Wonderland che caratterizzerà l'edizione di settembre, rappresentando un omaggio alla creatività che supera ogni limite e ogni ostacolo per trasformarsi in meraviglia e bellezza. Un'area speciale che offre anche un momento di svago agli operatori in visita, consentendo a tutti di sorseggiare un thè e scattare un selfie-ricordo di Micam 90 con tutta la magia del mondo di Wonderland. Il consueto spazio dedicato agli Emerging Designers vede la presenza di 10 creativi provenienti da Italia ed Europa. Le loro proposte spazieranno dalla riscoperta delle antiche tradizioni alla più spinta ricerca su forme e materiali, con uno stile originale, attento ai valori della sostenibilità e ricco di suggestioni dalle culture di tutto il mondo. È online Micam Milano digital show un nuovo ambiente digitale in cui la manifestazione è assoluta protagonista, che nasce dall'accordo con la piattaforma NuOrder per supportare anche online la promozione e il business delle aziende. Grazie a questa opportunità ad alto tasso tecnologico a cui, solo nel primo giorno di apertura hanno effettuato la registrazione 1200 buyer per scoprire le proposte di 150 brand, Micam completa la sua offerta e si propone ad espositori e compratori come una vera e propria "fiera aumentata" che vede nel digitale un potenziamento delle opportunità della fiera fisica, consentendo trattative e acquisti direttamente online. Micam Milano digital show, resterà online fino al prossimo 15 novembre. (com)