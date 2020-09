© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni al tempo del Covid-19 sono un'altra prova delicata che stiamo affrontando grazie all'impegno di tutti: lavoriamo uniti per superarla insieme, tenendo i cittadini e il paese in sicurezza. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, lasciando il seggio dopo aver votato a Bisceglie.(Com)