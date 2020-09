Usa: media, Trump potrebbe nominare Amy Coney Barrett o Barbara Lagoa per la Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario Ruth Bader Ginsburg, morta venerdì all’età di 87 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, era stata nominata sotto una presidenza democratica ed era nota per le sue idee progressiste. È stata la seconda donna del paese a diventare giudice della Corte suprema, nominata nel 1993 dal presidente Bill Clinton. Si è pronunciata più volte in difesa dei diritti di aborto, dell’espansione dei diritti delle persone omosessuali, della preservazione dell’assistenza sanitaria prevista dalla riforma di Barack Obama e della discriminazione positiva per l’avanzamento dei diritti delle minoranze razziali e delle persone svantaggiate. La questione della copertura del posto che Ginsburg ha lasciato vacante è entrata nella campagna per le elezioni presidenziali. (segue) (Nys)