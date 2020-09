Usa: media, Trump potrebbe nominare Amy Coney Barrett o Barbara Lagoa per la Corte suprema (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, ha affermato che il posto vacante non dovrebbe essere coperto finché non si insedierà un nuovo presidente. Il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, ha dichiarato che “gli elettori dovrebbero scegliere il presidente e il presidente dovrebbe scegliere il giudice da sottoporre al Senato”, ricordando che “questa era la posizione assunta dal Senato repubblicano nel 2016, quando mancavano quasi nove mesi alle elezioni” e concludendo che questa è la posizione che il Senato dovrebbe assumere ora, quando al voto mancano meno di due mesi. Il riferimento è al rifiuto del Senato controllato dai repubblicani nel 2016 di considerare il candidato del presidente Obama come successore del defunto giudice Scalia. (Nys)