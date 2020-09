Ambiente: Coldiretti, addio estate tropicale con 8 tempeste al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il caldo anomalo di settembre interrotto da una brusca perturbazione finisce una estate tropicale con una temperatura più elevata della media storica, ma segnata da oltre otto tempeste al giorno lungo tutta la penisola tra bombe d’acqua, tornado, nubifragi e grandine che hanno colpito a macchia di leopardo devastando i raccolti. Lo si apprende dall’elaborazione di Coldiretti sulla base dei dati dell’European severe weather database in occasione dell’arrivo dell’autunno 2020. L’arrivo dell’autunno, scrive Coldiretti, è segnato da una nuova perturbazione che interrompe con il maltempo un periodo di bel tempo segnato da temperature insolitamente alte.: i 750 eventi estremi che si sono verificati nell’estate di quest’anno sono il risultato dell’enorme energia termica accumulata nell’atmosfera in un anno con temperatura superiore di oltre un grado alla media storica. Siamo di fronte, sottolinea la Coldiretti, alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti. (Com)