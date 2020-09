Scuola: Zanettin (FI), anche a Vicenza sedie come banchi e pavimenti come sedie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando è stata pubblicata la foto dei bambini di Genova inginocchiati a scrivere sulle sedie il ministro Azzolina ha parlato di una strumentalizzazione politica a fini elettorali e che il problema sarebbe stato immediatamente risolto: cosa ha da dire invece dei ragazzi dell'istituto professionale Montagna di Vicenza che, per tutta questa prima settimana di scuola, hanno usano le sedie come banchi ed il pavimento come sedie? Così in una nota il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin. “La incresciosa situazione è documentata da un servizio del Giornale di Vicenza oggi in edicola", ha detto. (Com)