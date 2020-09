Referendum: Sala, rinunce ai seggi? Per fortuna Milano ha risposto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tra ieri e i giorni precedenti abbiamo dovuto sostituire 195 presidenti di seggio. Credo, fondamentalmente, che sia per effetto del timore relativo al Covid. Per fortuna Milano ha risposto e sono contento che lo abbiano fatto anche i dipendenti comunali perché circa 18 nuovi presidenti sono dipendenti comunali però certamente timore c’è e lo si vede anche da questi segnali”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala dopo aver votato per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari nel seggio allestito al liceo Giuseppe Parini in via Goito in merito al centinaio di rinunce ‘last minute’ da parte di altrettanti presidenti di seggio e il conseguente appello del Comune via social per reclutarne di nuovi e consentire la costituzione di tutti i 1.248 seggi della città. A chi gli chiede se i timori legati al coronavirus potranno condizionare l’affluenza, il primo cittadino ha risposto: “Se tanto mi da tanto è possibile. Obiettivamente i cittadini hanno ancora timore dei luoghi chiusi. Vediamo e tireremo le somme a fine giornata”.(Rem)