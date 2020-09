Regno Unito: ministro Sanità Hancock, seconda chiusura a livello nazionale è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una seconda chiusura a livello nazionale nel Regno Unito è una misura possibile per frenare la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il ministro della Salute britannico Matt Hancock all’emittente televisiva “Bbc”, pur ammettendo che non è quello che il governo auspica. "Se tutti seguono le regole, possiamo evitare ulteriori blocchi nazionali, ma ovviamente dobbiamo essere pronti ad agire se è ciò che sarà necessario", ha detto Hancock. "Non lo escludo, non voglio che accada", ha detto il ministro britannico. (Rel)