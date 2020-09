Milano: aggredita dopo lite nel Milanese, ferita donna di 42 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 42 anni di origini sudamericane è stata aggredita nella notte a Pregnana Milanese (Mi) da un uomo con il quale aveva avuto prima un diverbio. All’1.25 la vittima è stata trovata dai soccorritori del 118 priva di conoscenza ai bordi di via Gallarate nel tratto che costeggia il parco “Area feste” con una vistosa ferita alla testa ed è stata trasportata all'ospedale di Magenta in codice rosso. Una volta in ospedale la donna, che era in evidente stato di alterazione da superalcolici, si è ripresa e ai Carabinieri è riuscita solo a dire di aver litigato con un conoscente, probabilmente l’ex ragazzo, che l’avrebbe poi aggredita e picchiata. La donna versa ora in buone condizioni ma è stata trattenuta in osservazione per la notte. Oggi i militari torneranno in ospedale per sentire nuovamente il suo racconto e raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto.(Rem)