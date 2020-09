Iraq: premier Kadhimi preme per approvazione parlamentare rapida di bozza legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell'Iraq, Mustapha al Kadhimi, ha chiesto al presidente del parlamento di Baghdad, Mohammed al Halbousi, di spingere per un passaggio "rapido" della bozza di nuova legge elettorale. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". La commissione elettorale irachena ha dichiarato il mese scorso di essere pronta a tenere le elezioni anticipate nel giugno 2021 a condizione che una nuova legge elettorale venga approvata. Il sistema elettorale iracheno prevede la divisione del potere tra le maggiori componenti etnico-religiose del paese, ossia sciiti, sunniti e curdi. L'abbandono del criterio settario figure tra le richieste dei manifestanti scesi in piazza dallo scorso ottobre. In luglio, Kadhimi ha annunciato che le prossime elezioni parlamentari si terranno il 6 giugno 2021, un anno prima della scadenza naturale. (Res)