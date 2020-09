Bielorussia: hacker pubblicano i dati di mille agenti di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di hacker ha reso noti i dati personali di mille agenti di polizia bielorussi come rappresaglia per la repressione delle manifestazioni contro il presidente Aleksandr Lukashenko. "Mentre gli arresti continuano, continueremo a pubblicare dati su vasta scala", hanno riferito gli hacker attraverso il canale Telegram del network dell’opposizione “Nexta”. "Nessuno rimarrà anonimo nemmeno sotto un passamontagna”, si legge nel messaggio. Il governo ha detto che avrebbe individuato e punito i responsabili della fuga di dati, che sabato sera sono stati ampiamente distribuiti sui canali Telegram. "Le forze, i mezzi e le tecnologie a disposizione degli organi per gli affari interni consentono di identificare e perseguire la stragrande maggioranza dei colpevoli della fuga di dati personali su Internet", ha affermato Olga Chemodanova, portavoce del ministero dell’Interno. (Rum)