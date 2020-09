Roma: Anzaldi (Iv), denuncia autore di insulti ad Annibali sia monito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'individuazione e la denuncia del responsabile di post di insulti e minacce contro Lucia Annibali rappresenta un'ottima notizia e deve diventare un monito per tutti coloro che, pensando di nascondersi dietro l'anonimato, usano la rete come uno strumento di violenza verbale e incitamento all'odio. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia viva Michele Anzaldi. "L'anonimato non esiste, le autorità sono in grado di assicurare alla giustizia chiunque si macchi di reati attraverso i social network: mi auguro che i media, a partire dalle reti del servizio pubblico Rai, diano massima informazione di questa vicenda, affinché tutti sappiano che la rete non è una terra di nessuno dove tutto è permesso”, ha scritto, sottolineando che aggredire via social equivale ad un’aggressione di persona. “Complimenti alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e al direttore della Polizia Postale Nunzia Ciardi per aver portato a termine con successo questa operazione: quando a febbraio la collega Annibali finì vittima di messaggi che istigavano alla violenza, semplicemente per aver presentato a suo nome una proposta di legge per il rinvio dello stop alla prescrizione, chiesi pubblicamente al Viminale un intervento immediato, e quella richiesta ha permesso ora di deferire all'Autorità giudiziaria il responsabile", ha concluso. (Rin)