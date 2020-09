Egitto: ministero della Salute, abbiamo controllato prima ondata ma non sconfitto il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha controllato la prima ondata di coronavirus, ma non l'ha ancora sconfitto. Lo ha dichiarato Hosam Hosni, a capo del comitato scientifico per la lotta al coronavirus presso il ministero della Salute del Cairo. "Abbiamo controllato la prima ondata della pandemia, ma non abbiamo ancora vinto", ha affermato Hosni, aggiungendo che il contenimento è stato possibile grazie alla piena collaborazione della cittadinanza. "Speriamo che si stia per ottenere un vaccino. Ci sono 17 test clinici in corso", ha aggiunto Hosni, specificando che oltre 6 mila egiziani si sono offerti volontari per sottoporsi ai test e che non si permetterà che diventino cavie da laboratorio. Finora l'Egitto ha registrato 101.900 casi di coronavirus, 5.750 decessi e 88.666 guarigioni. (Cae)