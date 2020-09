Bielorussia: Tikhanovskaya non mi vedo come la futura presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svetlana Tikhanovskaya non si vede come la prossima presidente della Bielorussia. Lo ha detto la stessa ex candidata alle presidenziali in un’intervista al network “Rbk”. "Non sto chiedendo a nessuno di vedere in me il futuro presidente della Bielorussia, perché non mi considero in questo modo", ha detto Tikhanovskaya. "Il mio programma pre-elettorale consisteva in tre punti, il più fondamentale dei quali è la ripetizione delle elezioni, in modo che esse siano eque, trasparenti e aperte. Ed è in queste elezioni verrà eletto il presidente. Sono sicura che questo sarà un leader molto forte, con il quale il presidente russo Vladimir Putin troverebbe qualcosa su cui essere d'accordo e parlargli da pari a pari, soprattutto se non vede in me una persona con cui poter parlare", ha detto Tikhanovskaya. (Rum)