Magistratura: D’Ovidio (Magistratura Indipendente), rinnovamento possibile solo con sorteggio temperato membri Csm

- “Non può esserci un vero rinnovamento senza risolvere alla radice il problema delle ‘degenerazioni correntizie’, e il nodo delle degenerazioni si incentra nel punto di contatto tra correnti e Csm”. Così Paola D’Ovidio, segretario di Magistratura Indipendente, nel suo intervento all’assemblea nazionale dell’Anm tenutasi ieri a Roma. “Nel dibattito sui possibili sistemi elettorali per il Csm – ha proseguito D’Ovidio - Magistratura Indipendente ha indicato che non può esserci altra strada se non quella di introdurre nel meccanismo di elezione un elemento di imprevedibilità totalmente sottratto al controllo delle correnti, con la previsione che la scelta dei togati al Csm avvenga tramite elezione preceduta dal sorteggio della platea dei candidati. Un sorteggio cd. ‘temperato’ che non è una ‘fuga dalle responsabilità’, perché l’elettore voterà tra i sorteggiati quello più idoneo. E non ci sarà alcun ‘debito’ dell’eletto verso la corrente. Il potere di designazione viene sottratto alle correnti e il potere di scelta tra una platea di candidati viene restituito agli elettori”. (segue) (Ren)