Magistratura: D’Ovidio (Magistratura Indipendente), rinnovamento possibile solo con sorteggio temperato membri Csm (2)

- D’Ovidio ha quindi segnalato come “nel corso di questa dirigenza dell’Anm l’esigenza di un fronte comune a tutela delle istanze della magistratura sia stata disattesa e ignorata”, cagionando la scarsa partecipazione all’assemblea generale dell'Anm di ieri: “Magistratura Indipendente aveva da tempo colto il deficit di comunicazione istituzionale, che è certamente una delle cause principali dello scollamento tra la dirigenza dell’Anm e la sua base, mettendo in guardia dal rischio di una profonda disaffezione dei magistrati verso l’associazionismo”. Per il segretario di MI in assemblea dovevano essere analizzate “le ragioni interne della crisi dell’associazionismo per poi cercare di proporre delle soluzioni per ricominciare”. Tuttavia per D’Ovidio, non c’è stato “alcun segnale concreto verso un serio rinnovamento da parte della dirigenza Anm”. A pochi giorni dal rinnovo del Cdc dell’Anm, che per la prima volta avverrà in via telematica, MI auspica che il prossimo Consiglio “sia in grado di ridare nuova linfa e forza propulsiva alla nostra associazione, e sia in grado di comunicare con tutti gli associati”. D’Ovidio ha rilevato: “Oggi manca qualsiasi informazione agli associati”, e in merito al voto conclude: “sono imposti tempi stringenti per iscriversi e acquisire il relativo diritto, non previsto dallo Statuto e non risulta esistere un regolamento per l’Ufficio elettorale centrale, sicché non è dato sapere se e come la regolarità delle operazioni del voto telematico potrà essere verificata dai componenti dell’Ufficio elettorale pur a suo tempo nominati per le elezioni in presenza, poi differite”. (Ren)