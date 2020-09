Fase 3: Sciotto (Fapi), è ora di riavviare la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, archiviato il voto delle regionali e del referendum, auspichiamo che governo e forze politiche, finalmente, concentrino ogni sforzo possibile su economia e lavoro. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori chiedono di riavviare la crescita e la produzione: il paese non può più attendere", ha detto. (Com)