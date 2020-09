Coronavirus: Libano, ministro della Salute ipotizza nuovo lockdown di due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente della Salute del Libano, Hamad Hassan, ha ventilato un nuovo lockdown totale di due settimane nel paese al fine di arginare il numero record di contagi da coronavirus registrato negli scorsi giorni. Lo riferisce il quotidiano francofono "L'Orient Le Jour". Ieri, il Libano ha registrato cinque nuovi decessi e 779 contagi da coronavirus. Il ministro ha lanciato un appello per "mettere da parte i calcoli e le cautele di natura economiche e attuare una chiusura totale per due settimane nel tentativo di limitare la propagazione" del coronavirus. Due settimane fa, il governo uscente di Hassan Diab ha deciso la riapertura quasi totale delle attività nel paese - inclusi cinema, discoteche, teatri, mercati, parchi, casino, sale giochi - malgrado l'aumento dei contagi. Attualmente in Libano sono stati registrati 28.297 contagi, 11.440 guarigioni e 286 decessi. (Res)