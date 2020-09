Rossanda: De Petris (Leu), cordoglio per scomparsa di una grande maestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimo tutto il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Rossana Rossanda, e tutta la mia commossa vicinanza ai suoi cari e alla comunità del “Manifesto". Così in una nota la senatrice Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto. “Rossana Rossanda è stata una maestra di pensiero e di azione politica, un'intellettuale e militante marxista che ha sempre saputo coniugare, come pochissimi altri, la lotta per il riscatto sociale con la difesa dell'eredità liberale: il culto della libertà, il garantismo strenuo, la fede in un pluralismo di sostanza, la fiducia nella democrazia parlamentare”, ha detto. “Nella sua lunga vita ha dimostrato come, senza piegarsi a logiche di partito e a volte anche in quasi totale solitudine, si possa incidere a fondo sul percorso sociale e culturale di tutti: pochi hanno saputo farlo come lei, che resterà un modello e un esempio. Ci mancherà moltissimo ma non dimenticheremo né lei né la sua lezione", ha concluso. (Com)