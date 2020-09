Cremona: cade aereo ultraleggero per lancio paracadutisti, due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo ultraleggero è precipitato poco prima delle 10 nella frazione di Livrasco a Castelverde, nel Cremonese, causando la morte delle due persone a bordo. L’episodio è confermato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) che spiega di aver avviato “un’inchiesta di sicurezza sull’incidente che, oggi 20 settembre, nei pressi dell’aeroporto di Cremona, ha interessato l’aeromobile Pilatus PC-6 marche di identificazione T7-SKY, durante lo svolgimento di attività lancio paracadutisti”. L’Ansv “ha contestualmente disposto - si legge in una nota - l’invio di un proprio investigatore sul sito dell’incidente per l’acquisizione delle prime evidenze utili all’indagine”.(Rem)